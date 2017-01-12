Оренбург, 12 января, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Оренбургский государственный университет (ОГУ) в Год экологии приступает к реализации проекта, направленного на комплексную переработку отходов производства предприятий цветной металлургии на территории области. В первый год реализации проекта предполагается провести все работы по созданию и развитию инжинирингового центра, в состав которого войдут лаборатории, оснащенные современным научно-исследовательским оборудованием, а также конструкторское бюро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Адольфа фон Менцель.На металлургическом заводе. 1875

Основное направление деятельности нового подразделения вуза — разработка технологий комплексной переработки лежалых шлаков цветной металлургии для получения концентратов цветных металлов, а также производства щебня, песка и механоактивированных минеральных порошков для приготовления бетонов и строительных растворов, обогащенных составов заполнителей для нужд дорожного хозяйства.

«Задачи создающегося центра — оказание инжиниринговых услуг реальному сектору экономики, продвижение в производственной сфере технологий безотходного производства и отечественных научных разработок. Тем самым проект будет способствовать процессам импортозамещения в нашей стране», — сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики ОГУ Виталий Демидочкин.

Проект финансируется государством в размере 100 миллионов рублей, при этом доход от инжиниринговой деятельности за пятилетний период должен составить не менее 410 миллионов. Такой экономический эффект возможен только при непосредственном участии в проекте индустриального партнера, вместе с которым запланировано создание самостоятельного юридического лица, которое будет заниматься непосредственным внедрением новых технологий в производственный цикл и их тиражированием.

В ОГУ также отметили, что в Уральском регионе накоплено свыше 110 миллионов тонн лежалых медных шлаков, которые содержат приблизительно 370 тысяч тонн меди, 2,2 миллиона тонн цинка, более 9 тонн золота, 175 тонн серебра, 38 тонн висмута и около 10 тысяч тонн кадмия. Поэтому комплексное использование металлургических шлаков — задача чрезвычайно актуальная не только для предприятий, упускающих выгоду из-за недостаточного использования потенциала перерабатываемой руды, но и для населения, проживающего на территориях, захламленных миллионами тонн отходов.

«Кроме того, эти шлаки — хорошее сырье для строительной отрасли, необходимы лишь технологии для их переработки. Поэтому мы нашли полное понимание при подготовке этого проекта и у региональной власти в лице двух профильных министерств, и у самих предприятий. Наиболее перспективными для извлечения металлов являются шлаки Медногорского и Среднеуральского медеплавильных заводов» — сказал проректор по научной работе ОГУ Виктор Жаданов.