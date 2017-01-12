Абуджа, 12 января, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Власти Нигерии обратились к правительству Тайваня с просьбой перенести торговое представительство из столицы Нигерии в другой город, заявили официальные представители Тайваня, сообщает 12 января Reuters.

Whytravel.in Лагос

Власти Нигерии попросили Тайвань перенести торговое представительство из Абуджи в Лагос, бывшую столицу Нигерии, говорится в заявлении МИД Тайваня.

«МИД возражает и осуждает необоснованные действия со стороны нигерийского правительства», — говорится в заявлении МИД Тайваня.

Напомним, Тайвань не имеет дипломатических отношений с Нигерией, но имеет торговое представительство в Абудже.

11 января в Абудже официальные представители Нигерии встретились со своими коллегами из КНР и обязались придерживаться политики «одного Китая», согласно которой существует только одно китайское государство, несмотря на то, что на самом деле есть два государства, претендующие на название Китай — Китайская Народная Республика (материковая часть Китая) и Китайская Республика (Тайвань).

В конце декабря 2016 года Сан-Томе и Принсипи, островное государство в Центральной Африке, заявило о своей приверженности политике «одного Китая» и разорвало дипломатические отношения с Тайванем. 26 декабря Китай восстановил дипломатические отношения с этой африканской страной.