Москва, 12 января, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В России более 70% работающих граждан получают заработную плату по официальной ведомости, «в конвертах» зарплата выплачивается 10% граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Всего в 2016 году доля граждан РФ, получающих официальную зарплату, колебалась от 71% до 77%. В ноябре — декабре она составляла 74%, тогда как неофициально зарплату получали 10% работников.

Еще 13% опрошенных заявили, что им выплачивают зарплату как в официально, так и «в конверте».

Опрос ВЦИОМ проводился 24−25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ, опрошено 1,6 тыс. человек.