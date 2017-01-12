Москва, 12 января, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ начало разработку порядка дистанционной продажи лекарств (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов). Внесение изменений в отдельные акты правительства призвано урегулировать отношения, связанные с дистанционной торговлей лекарственными препаратами, сообщили в Минздраве РФ.

(сс) FraukeFeind Лекарства

Целью предлагаемого порядка является обеспечение эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении и борьбе с их неправомерным распространением через сеть интернет, а также установление требований по дистанционной продаже лекарственных препаратов.

Планируется, что установленный порядок будет распространяться на всех участников обращения лекарственных средств в части розничной торговли дистанционными способами.