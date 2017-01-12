Ярославль, 12 января, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Елена Мизулина поддержала инициативу Ярославской епархии и регионального департамента здравоохранения об однодневном моратории на аборты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Совете Федерации. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января, в день памяти убиенных Вифлеемских младенцев, в регионе был объявлен день без абортов.

Council.gov.ru Елена Мизулина

«Меня действительно восхитила эта инициатива. Это очень современный, красивый ход, позволяющий еще раз взглянуть на проблему абортов, которых, напомню, в России каждый год производится, по неофициальным данным, от 5 до 8 миллионов. Эта акция, которая не представляет из себя полного запрета на прерывание беременности, а ограничивается лишь одним днем, предоставляет возможность женщинам, считающим аборт единственно возможным выходом для себя, задуматься и, быть может, изменить первоначальное решение. Инициатива ярославцев важна и с точки зрения поддержки православных традиций, тем более в эту святую рождественскую неделю», — сказала сенатор Елена Мизулина.

Ранее Елена Мизулина являлась депутатом ГД РФ от Ярославской области.