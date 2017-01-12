Петропавловск-Камчатский, 12 января, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В городе Петропавловске-Камчатском человек умер, не дождавшись приезда скорой помощи. Врачи не смогли подъехать к дому из-за автомобиля, перегородившего дорогу и препятствующего проезду скорой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

21-летний мужчина найден мёртвым в своей квартире на улице Циолковского. Следователи, получившие сообщение о смерти молодого человека, начали доследственную проверку.

В ходе проверки выяснилось, что смерть наступила 10 января. Молодой человек вместе со своим братом находился дома. Внезапно ему стало плохо, и брат вызвал скорую.

Когда врачебная бригада приехала, пациент уже умер. «Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.

Помешала врачам оказать своевременную помощь иномарка. Это произошло при подъезде к дому, передают «Вести».

Уточняется, что врачи просили пропустить их, но водитель иномарки, перегородившей дорогу, упорствовал и не пускал их. Он угрожал врачам и даже запрыгнул на капот машины скорой помощи. После этого злоумышленник скрылся, а врач вызвал полицию.