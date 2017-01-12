Эксперты-взрывотехники исключили теракт на борту Ту-154 — СМИ
Москва, 12 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Эксперты исключили версию теракта как причины катастрофы российского самолета Ту-154, разбившегося в районе Сочи 25 декабря 2016 года. По результатам взрывотехнической экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета следы взрыва или поражения лайнера ракетой не были обнаружены, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, версия о теракте была аргументированно исключена из списка возможных причин катастрофы. В ходе экспертизы эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ РФ изучили обломки фюзеляжа Ту-154, останки пассажиров, их личные вещи, гуманитарный груз, находившийся в грузовом отсеке самолета.
В первую очередь они проверили багаж пассажиров, кресла, и куски внутренней обшивки, чтобы найти возможные следы взрывчатки. Также они оценили специфику повреждений конструкций самолета — при взрыве внутри лайнера остаются характерные разрывы с загнутыми наружу краями.
Назвать точные причины катастрофы Ту-154 над Черным морем смогут только военно-авиационные эксперты, которые сейчас анализируют данные параметрического и речевого самописцев Ту-154Б-2.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что появившаяся в СМИ информация об ошибках пилотов как причине катастрофы является слухами и «бредом».
На борту потерпевшего крушение в Сочи самолёта Ту-154 Минобороны РФ находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Они летели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Все пассажиры и члены экипажа погибли.