Москва, 12 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Эксперты исключили версию теракта как причины катастрофы российского самолета Ту-154, разбившегося в районе Сочи 25 декабря 2016 года. По результатам взрывотехнической экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета следы взрыва или поражения лайнера ракетой не были обнаружены, пишет «Коммерсантъ».

Ту-154

По данным издания, версия о теракте была аргументированно исключена из списка возможных причин катастрофы. В ходе экспертизы эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ РФ изучили обломки фюзеляжа Ту-154, останки пассажиров, их личные вещи, гуманитарный груз, находившийся в грузовом отсеке самолета.

В первую очередь они проверили багаж пассажиров, кресла, и куски внутренней обшивки, чтобы найти возможные следы взрывчатки. Также они оценили специфику повреждений конструкций самолета — при взрыве внутри лайнера остаются характерные разрывы с загнутыми наружу краями.

Назвать точные причины катастрофы Ту-154 над Черным морем смогут только военно-авиационные эксперты, которые сейчас анализируют данные параметрического и речевого самописцев Ту-154Б-2.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что появившаяся в СМИ информация об ошибках пилотов как причине катастрофы является слухами и «бредом».

На борту потерпевшего крушение в Сочи самолёта Ту-154 Минобороны РФ находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Они летели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Все пассажиры и члены экипажа погибли.