Вашингтон, 12 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден не считает, что власти страны могут первыми принять решение о применении ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе выступления в Вашингтоне, в Фонде Карнеги, пишут «Известия».

David Lienemann Джозеф Робинетт Байден

По словам Байдена, сегодня Соединенные Штаты обладают значительным потенциалом неядерного вооружения. А с учетом характера стоящих перед ними угроз применение ядерного оружия теряет смысл.

«Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединенными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл», — отметил Байден.

Кроме того, он напомнил о договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который был заключен между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Байден назвал соглашение «наиболее амбициозным» договором по контролю над ядерными вооружениями и отметил, что его значение в связи с ухудшением отношений двух стран только усилилось.

Напомним, что договор СНВ предполагает уменьшение обеими сторонами числа стратегических носителей до 700 единиц, а ядерных зарядов — до 1550 единиц. Соглашение рассчитано на десятилетний срок.