«Рубль попытается укрепиться»
Москва, 12 января, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Пара USD/RUB добралась до отметки 60,40 и даже коснулась уровня 60,64 в первой половине дня под влиянием негативной динамики нефти. Однако, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рост пары носил довольно вялый характер, а разворот котировок нефти во второй половине дня поддержал спрос на российскую валюту.
«Выступление Трампа оказало сдержанное влияние на валютную пару. Хотя рынок все же воспринимает его фигуру неоднозначно, что и вызвало распродажи доллара и привело пару обратно в район 60,20 на закрытии торгов 11 января», — считает Афанасьева.
«Не исключено, что сегодня, 12 января, рубль будет делать попытки дальнейшего укрепления, что может привести пару USD/RUB ниже 60,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 января Центробанк РФ опустил курс евро и поднял курс доллара. Установленный официальный курс евро опустился на 2,61 копейки по сравнению с показателем 11 января и составил 63,51 рубля, курс доллара вырос на 20,81 копейки — до 60,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 10,3 копейки — до 61,67 рубля.