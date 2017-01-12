Москва, 12 января, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Пара USD/RUB добралась до отметки 60,40 и даже коснулась уровня 60,64 в первой половине дня под влиянием негативной динамики нефти. Однако, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рост пары носил довольно вялый характер, а разворот котировок нефти во второй половине дня поддержал спрос на российскую валюту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Выступление Трампа оказало сдержанное влияние на валютную пару. Хотя рынок все же воспринимает его фигуру неоднозначно, что и вызвало распродажи доллара и привело пару обратно в район 60,20 на закрытии торгов 11 января», — считает Афанасьева.

«Не исключено, что сегодня, 12 января, рубль будет делать попытки дальнейшего укрепления, что может привести пару USD/RUB ниже 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 января Центробанк РФ опустил курс евро и поднял курс доллара. Установленный официальный курс евро опустился на 2,61 копейки по сравнению с показателем 11 января и составил 63,51 рубля, курс доллара вырос на 20,81 копейки — до 60,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 10,3 копейки — до 61,67 рубля.