Якутск, 12 января, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Народ беднеет, доходы падают, а потому ипотека в России может быть востребована только при ставке в 5−6%. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя информацию о прекращении банками кредитования по программам с господдержкой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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«Ипотека в России при такой высокой ставке (выше 10%) — это ярмо для населения и нажива для банков, — уверен эксперт. — Поясняю просто: скажем, человек взял в ипотеку 1 миллион рублей под 17% годовых на 20 лет. При этом он выплатит 3,4 миллиона рублей процентов и 1 миллион за кредит. В сумме 4,4 миллиона рублей! А если сумма больше или, скажем, человек потерял работу и т. п? В США в 2006—2007 гг. при ставке ипотечного кредитования 6% она рухнула!»

Юрий Данилов уверен, что реальная ипотека в России может быть лишь при ставке 5−6% — а для этого ключевую ставку ЦБ необходимо снизить до 4−6% с нынешних 10%.

«Сейчас рынок строительства жилья находится в состоянии кризиса. Банки, выдававшие ипотечные кредиты и получавшие сверхдоходы, тоже близки к этому, так как многие взятые ранее кредиты населением стали безнадёжными долгами. Народ беднеет, доходы падают», — также констатировал эксперт.

Он также подчеркнул, что господдержка была выгодна в первую очередь банкам, а не населению: банки всё равно получали ту же сумму прибыли и при этом даже авансом.

Напомним, по информации газеты «Известия», с 1 января банки прекратили работу по ипотечным программам с господдержкой. Несмотря на обещания правительства продолжить субсидировать процентные ставки хотя бы до 1 марта 2017 года, госпрограмма завершена, и это подтвердили в нескольких строительных компаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации представителей агентств недвижимости республики, ипотека в Якутии держалась в основном только на кредитовании с господдержкой. При этом, покупая жильё в ипотеку под субсидированные проценты, люди выбирают себе жильё по принципу чем дешевле, тем лучше, и с трудом находят деньги на первоначальный взнос.

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