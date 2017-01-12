Москва, 12 января, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В текущем году премьер-министр Японии Синдзо Абэ может дважды посетить Россию — в апреле и в сентябре. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает 12 января RT.

Синдзо Абэ

В ходе встречи с главой министерства экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко Шувалов назвал серьезными те задачи, которые предстоит проработать в текущем году. Он также отметил, что совместный план действий России и Японии, который должен быть выполнен, включает восемь направлений.

«Перед нами очень сложная задача, поскольку итоги визита президента России в Японию отличные, но нам предстоит с вами проработать в этом году два визита премьер-министра Японии — в апреле и в сентябре. Это очень серьёзно», — сказал Шувалов.

Хиросигэ Сэко, в свою очередь, подтвердил, что в конце минувшего года Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ в Россию. Японский министр напомнил, что итогом посещения Японии президентом России стало подписание 80 документов по ряду направлений. Столь большое число соглашений Сэко назвал не имеющим прецедентов.