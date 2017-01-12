Вашингтон, 12 января, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Англо-американский генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2007 год) Оливер Смитис умер на 92-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом Нобелевский комитет сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Garemed.ca Оливер Смитис

«Оливер Смитис, нобелевский лауреат и заслуженный профессор университета Северной Каролины, скончался 10 января после непродолжительной болезни. Его заслуги перед наукой неоценимы», — говорится в сообщении.

Нобелевская премия была присуждена Смитису за открытия в области генетики. Он проводил опыты на мышах, используя эмбриональные стволовые клетки и вызывая с их помощью генные изменения.