Пекин, 12 января, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В 2016 году за нарушение законов о защите окружающей среды в Пекине задержали 720 человек, общая сумма штрафов превысила $20 млн, сообщает 11 января Reuters.

Takungpao.com Смог. Пекин. КНР

В прошлом году власти Пекина отклонили 11 проектов на общую сумму $14 млрд из-за нарушений экологического законодательства. В 2016 году было заведено 13 тыс. 127 дел о нарушении законов о защите окружающей среды, общая сумма штрафов составила $21 млн 800 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 декабря в столичном регионе КНР уровень общественной опасности, вызванный ухудшением экологической обстановки, был обновлен до «красного» уровня. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шаньси.

Китайские экологи полагают, что, несмотря на все усилия властей, проблему смога до сих пор не удалось решить. По прогнозам синоптиков, зимой Пекин столкнется с сильнейшим в истории смогом.