Грозный, 12 января, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Группа боевиков, нейтрализованная на территории Чеченской Республики, была тесно связана с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров, передает 12 января НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, тому имеются неопровержимые доказательства, в число которых входят телефонные беседы и сообщения с приказами и поручениями боевикам. Благодаря этим свидетельствам силовикам удалось успешно выполнить спецоперацию.

Кадыров отметил, что нейтрализованные лица намеревались совершить резонансные теракты. Речь идет об одновременном убийстве должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и администраций, а также представителей духовенства.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 января в Курчалоевском районе Чечни прошла спецоперация, результатом которой стала ликвидация четырех боевиков. Террористы были уничтожены после того, как оказали оперативникам вооружённое сопротивление. Еще один член группы был задержан, одному удалось скрыться. В ходе операции погиб один сотрудник правоохранительных органов.