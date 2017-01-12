Новосибирск, 12 января, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Установка снегоплавильных станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который накануне побывал на запущенной еще одной, второй, установке в Ленинском районе города, на улице Широкой.

Анатолий Локоть Вторая снегоплавильная станция в Новосибирске

«Сегодня мы ежедневно вывозим с улиц Новосибирска от 25 до 32 тысяч кубометров снега, половину этого объема плавим силами двух станций. Снегоплавильные станции — это будущее города. С каждым годом усложняется ситуация со снегоотвалами. Ужесточаются требования законодательства по экологии. Вместе со снегом на отвалы попадают горы мусора, и поэтому в перспективе их вообще не должно быть в черте города. Если вывозить снег далеко, за черту Новосибирска, он станет «золотым», поэтому установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега», — подчеркнул градоначальник.

Его энтузиазма не разделяет председатель Общественного совета по развитию и функционированию дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области Алексей Носов.

«Снегоплавильная станция Кулиджаняна (Коля Кулиджанян — руководитель компании «Перлит-Строй» — прим. ИА REGNUM ) уже не раз становилась предметом скандалов и расследований правоохранительных органов. Как, собственно и дороги, построенные «Перлитом», и даже дома. По данным из разных источников, правоохранительными органами был выявлен ущерб бюджету города Новосибирска по снегоплавильной станции порядка 70 млн рублей, о чём мэрия была уведомлена, но не признала ущерб. Как говорится, нет тела — нет дела. Притом ущерб вроде как был выявлен простым пересчётом израсходованного газа, согласно паспортным данным станции и объёму снега. Цифры не сошлись. В этой связи концессионное соглашение на 14 лет стоимостью 250 млн вызывает очень много вопросов. И уж тем более непонятно, зачем на станцию, расположенную на ул. Широкой в Ленинском районе, свозить снег из центра города. Плечо подвоза получается просто огромным. Из одного конца нашего города в другой, даже прямой линией, а не извилистыми дорогами, больше 50 километров», — высказал ИА REGNUM свое мнение Алексей Носов.

Представитель общественности считает, что разумнее было бы перенять передовой опыт Москвы, использующей мобильные снегоплавильные комплексы.

«Их удобно можно перемещать в любую точку города, а главное, их стоимость не превышает 10 млн. В городе много коллекторов большого диаметра: на Каменской магистрали, на Дуси Ковальчук, на Красном проспекте в районе пл. Калинина и т.д. Намного ведь проще, дешевле и эффективнее утилизировать снег прямо на месте уборки, а не возить через весь город», — считает общественный активист.

Отметим, что сегодня в городе запущены две снегоплавильные станции. Помимо установки в Ленинском районе, еще одна, первая, станция, которая работает с 2013 года, расположена в Октябрьском районе на улице Федосеева.

Новая станция на улице Широкой аналогична первой по техническим показателям. Она также оборудована канадской газовой установкой TRECAN 180-SG, предназначенной для утилизации большого объема снега. По официальным данным, которые ИА REGNUM предоставили в мэрии, за сутки станция способна превратить в воду до восьми тысяч кубометров снега. За сезон планируется перерабатывать 400 тысяч тонн. Новая станция запущена в тестовом режиме со 2 января, сейчас она уже работает на полную мощность.

Как заявил директор обслуживающей организации ООО «Стройнск» Иван Колпаков, за сутки на территорию станции снег привозят 200−300 КамАЗов. Основная часть доставляется ночью (около шести тысяч кубов), остальное — днем. Снег сюда привозится из Ленинского района, частично из Центрального округа и Кировского района.

«Стационарные снегоплавильные станции впервые появились у нас, в Новосибирске — это уникальный опыт, в других городах используются передвижные снегоплавильные машины. Данная канадская техника удобная, практичная и высокопроизводительная. Установка не просто плавит снег, который через дренажную систему уходит в канализацию, она фильтрует песок и мусор, который затем вывозится на полигон», — говорит Иван Колпаков.

Строительство снегоплавилок в Новосибирске — проект инвестиционный. Концессионное соглашение на строительство станции между мэрией Новосибирска и застройщиком — ООО «Перлит-Строй» было заключено в августе 2016 года и рассчитано на 14 лет. Объём вложений составил 250 миллионов рублей. Городские власти признаются, что такой способ утилизации снега обходится бюджету несколько дороже, но, по их словам, «сегодня это необходимость». Они уже планируют строительство третьей станции. Скорее всего, она также будет на левом берегу.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании с руководителями профильных структурных организаций Новосибирска 9 января мэр Анатолий Локоть признался, что город выбрал все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет и придется прибегать к дополнительным экстренным мерам. По данным городских властей, с начала сезона в Новосибирске уже вывезено 1450 тыс. кубометров снежной массы, в прошлом году объём вывезенного снега за весь сезон составил 1600 тыс. кубических метров.

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Градоначальник уже обратился к хозяйствующим субъектам с просьбой помочь с уборкой снега на прилегающих территориях. И, как сказали ИА REGNUM в мэрии, к расчистке улиц подключились «Новосибирский метрополитен», управление Западно-Сибирской железной дороги, «СИБЭКО», НМЗ «Искра». При этом многие критикуют городскую власть за уборку города от снега. Жители областного центра жалуются, что на некоторых улицах снег просто не вывозят и не убирают, дороги не чистят и т.д.

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А 11 января на сайте регионального отделения «Единой России» появилась новость под таким заголовком: «В Новосибирске снега по локоть».

В материале упоминается новость, размещенная на сайте одного из региональных СМИ, где рассказывается о том, как активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал баллончиком с краской на сугробе лозунг «Сугробы за Локтя!» в центре города, на парковке напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск». Новосибирец заснял создание надписи на видео, а в конце ролика добавил: «Локоть — лучший друг сугробов, лучший их союзник, их кандидат». Отмечается, что не прошло и двух часов, как неизвестные испортили надпись, а утром следующего дня исчез и сам сугроб.

«Напомним, в 2014 году Анатолий Локоть, будучи кандидатом в мэры от оппозиционной партии, критиковал городские власти и работу коммунальщиков, строя на этом свою избирательную кампанию», — сказано в конце материала на сайте «ЕР».