Пекин, 12 января, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Китайский авианосец «Ляонин» прошел Тайваньский пролив, сообщает 12 января Reuters.

Naval.com.br Авианосец «Ляонин»

Авианосная группа «прошла через Тайваньский пролив и продолжает выполнение поставленных перед ней задач», заявил представитель ВМС НОАК Лян Ян.

Военные представители КНР заявили, что авианосец «Ляонин» осуществил учебные стрельбы в Южно-Китайском море, учебные маневры выполнены в соответствии с международным правом.

Напомним, 25 декабря «Ляонин» прошел через Бохайский залив, согласно данным министерства обороны Японии. В состав авианосной группы КНР, прибывшей 28 декабря в южную провинцию Хайнань, входят три ракетных эсминца, два ракетных фрегата и авианосец «Ляонин», пока единственный авианосец в стране.