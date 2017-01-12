Авианосец КНР прошел Тайваньский пролив
Пекин, 12 января, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Китайский авианосец «Ляонин» прошел Тайваньский пролив, сообщает 12 января Reuters.
Naval.com.br
Авианосец «Ляонин»
Авианосная группа «прошла через Тайваньский пролив и продолжает выполнение поставленных перед ней задач», заявил представитель ВМС НОАК Лян Ян.
Военные представители КНР заявили, что авианосец «Ляонин» осуществил учебные стрельбы в Южно-Китайском море, учебные маневры выполнены в соответствии с международным правом.
Напомним, 25 декабря «Ляонин» прошел через Бохайский залив, согласно данным министерства обороны Японии. В состав авианосной группы КНР, прибывшей 28 декабря в южную провинцию Хайнань, входят три ракетных эсминца, два ракетных фрегата и авианосец «Ляонин», пока единственный авианосец в стране.