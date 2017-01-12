Нью-Йорк, США, 12 января, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп разъяснил журналистам свое отношение к президенту России Владимиру Путину, передает Reuters 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это хороший актив, а не долговые обязательства (an asset, not a liability*)», — заявил избранный президент, отвечая на вопрос о «симпатиях» президента России в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что его целью неизменно остается «построение лучших отношений» с Россией и ее лидером.

* Выражение «an asset, not a liability» также можно перевести как «актив, а не пассив» — что, однако, не имеет негативных коннотаций в английском языке, и должно пониматься straight, то есть в прямом смысле.