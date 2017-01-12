Киев, 12 января, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Киев готов произвести обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «228 на 48». Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире «Пятого канала».

Герб ЛНР

«Мы вышли с инициативой: мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48», — сказал советник главы СБУ, отметив, что это «беспрецедентное предложение».

Напомним, ранее на этой неделе депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинских военнопленных в Донбассе, а также лиц, которых власти ДНР и ЛНР запрашивают у Киева.

Савченко привела имена, отчества, фамилии и даты рождения 41 гражданина Украины, которые удерживаются в ДНР и ЛНР (этот список, как отмечено, подтверждён властями республик). При этом в списке, запрошенном Киевом, указаны данные 121 человека. Кроме этого, депутат опубликовала список из 524 человек, запрошенных ДНР и ЛНР.