Нью-Йорк, США, 12 января, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп подверг резкой критике американские спецслужбы — по его мнению, они могут быть ответственны за публикацию «недостоверных данных» о якобы имеющемся у России компромате на Трампа, передает Reuters 12 января.

Rishe.ir Холл. ЦРУ

«Может быть, (этот доклад — прим. ИА REGNUM ) был выпущен спецслужбами США? Кто знает… Это было бы огромным позором, если они на самом деле сделали это», — заявил избранный президент на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Трамп в очередной раз опроверг содержание «компроментирующего доклада», который он уже называл «кучей мусора», а также сравнил действия спецслужб с действиями нацистов.

«Я думаю, что это было позором, — считает Трамп. — Позорно, что спецслужбы решили публиковать информацию, которая оказалась настолько ложной и фальшивой. Я думаю, что это безобразие… это то, что нацистская Германия не стала бы практиковать».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января американские СМИ сообщили, что в распоряжении Москвы имеется компрометирующее «досье» о будущем президенте США, представляющее собой как сведения о его личной жизни. так и о финансовых связях. «Досье», автором которого называется экс-сотрудник разведслужб Великобритании Кристофер Стил, было частично опубликовано, но его содержание оказалось слабо отражающим реальное состояние дел.