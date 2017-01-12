Москва, 12 января, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Следствие исключило версию теракта на борту самолёта Ту-154 Минобороны России, разбившегося 25 декабря 2016 года, после экспертизы извлечённых со дна Чёрного моря обломков воздушного судна, пишет газета «Коммерсантъ».

Politik.am Ту-154 Минобороны

По информации источников издания, завершившиеся несколько дней назад экспертизы, которые назначало военное следствие, не выявили никаких следов криминального взрыва на борту самолёта или его боевого поражения ракетой. Экспертами не обнаружено ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли.

Сообщается, что отработав и исключив террористическую версию авиакатастрофы, специалисты в настоящее время сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем самолёта.

В то же время отмечается, что дать точный ответ относительно причин катастрофы смогут только военно-авиационные эксперты, занятые в настоящее время анализом информации с параметрического и речевого самописцев разбившегося Ту-154. Последние не исключают, что ошибке пилотов могли поспособствовать и какие-то возникшие при взлёте технические проблемы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной крушения Ту-154 стала ошибка второго пилота. «Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка», — заявил он.

Напомним, 25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома «Адлер». На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.