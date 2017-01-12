Якутск, 12 января, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Те, кто бьёт детей, в том числе родственники, должны за это наказываться, но нужно всё же чётко уточнять, в каких именно случаях предусматривается уголовная ответственность. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха — Азия» Ольга Андросова. Она считает, что закон о декриминализации побоев затрагивает очень тонкую грань: с одной стороны, детей нужно защищать, с другой — уголовное наказание за шлепок — неадекватная мера.

Кузьма Петров-Водкин. Тревога. 1919

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«Не кажется нормальной ситуация, когда если посторонний человек ударит — административное наказание, а родственник — уголовное. Разделение в этом вопросе родственники или не родственники — это странно, — отметила Ольга Андросова. — Скорее хотелось бы конкретизировать, за что именно наказывают — за шлепки или за побои. Всё сразу под уголовную статью подводить не стоит».

По мнению Ольги Андросовой, важно рассматривать каждый конкретный случай, когда ребёнка ударили, и в таком случае необходимо вводить чёткие критерии для судебной системы. «Потому что ведь потом это всё отдаётся на откуп судьи. Надо более конкретно прописывать, за что какое название. Но ответственность, конечно, нужна, так как дети иногда погибают по вине родителей или из-за их неосторожности», — отметила директор Международного детского фонда «Дети Саха — Азия».

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о декриминализации побоев Госдума приняла в первом чтении 11 января. Теперь побои в отношении близких лиц исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений (если они не повторные, но на детей это не распространяется.

«Закон позволит восстановить справедливость, оградить семьи от необоснованного вторжения в дела семьи», — заявила в ходе дискуссии член Совфеда Елена Мизулина.

«Получается полная ерунда. Если ты дал своему ребенку подзатыльник, то на самом деле тебя может ждать уголовное наказание. А если подзатыльник твоему сыну дал сосед, его ждет всего лишь административное наказание. Перекос совершенно очевидный», — констатировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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