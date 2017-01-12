Тирасполь, 12 января, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 225-й годовщиной Ясского мира, согласно которому Приднестровье вошло в состав России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы приднестровского государства.

IgorMorozoff Манифест о Ясском мирном договоре с Османской Империей

«По этому договору земли Новороссии и Тавриды были возвращены Державе, и граница ее прошла по берегам Днестра, утвердив русскую цивилизацию на ранее пустынных землях. Россия принесла на берега Днестра мир и стабильность, обеспечила безопасность и экономическое развитие на столетие вперед», — говорится в поздравительном послании.

«Приднестровский народ уверен, что традиции будут продолжены и в дальнейшем, что Российская Федерация сегодня и всегда будет гарантом свободы Приднестровья», — добавил Красносельский.

Приднестровье вошло в состав Российской империи в результате ее победы в Русско-турецкой войне 1787−1792 гг., что было закреплено Ясским мирным договором между Россией и Турцией.

В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украины была образована Молдавская Автономная ССР в составе Украинской ССР. 28 июня 1940 года СССР вернул оккупированную Румынией с декабря 1917 года Бессарабию, в результате присоединения которой к МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

27 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР принял документ под названием «О государственном суверенитете и нашем праве на будущее», в котором объявил незаконными пакт Молотова-Риббентропа и образование МССР. 31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял закон, объявляющий единственным государственным языком молдавский, и закон о переводе последнего на латинскую графику в румынском варианте. 23 июня 1990 года в нарушение Закона СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» Верховный совет в Кишиневе принял «Декларацию о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова».

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР.

Власти Кишинева бойкотировали проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года, который был проведен только в Приднестровье и Гагаузии местными властями, где более 98% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова-Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины.

Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Республики Молдова и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.

5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР, переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.