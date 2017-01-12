Вашингтон, 12 января, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон намерен предложить будущему президенту Дональду Трампу наложить вето на решения администрации Барака Обамы по Кубе. Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры.

ИА REGNUM Куба

По мнению Тиллерсона, вето должно действовать до тех пор, пока новая администрация США не проведёт собственный обзор политики Кубы. Он также полагает, что новому главе Белого дома следует «внимательным образом изучить критерии», по которым Куба была исключена из американского списка государств — спонсоров терроризма.

Напомним, после победы на президентских выборах Дональд Трамп пообещал, что США разорвут соглашения, заключённые в рамках нормализации отношений с Кубой, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев. «Если Куба не пожелает чего-то лучшего для своих граждан, то я разорву сделку», — заявил он.

В тоже время Дональд Трамп заверял, что его администрация «сделает всё возможное», как только он вступит в должность, для того чтобы Куба стала свободной и процветающей после смерти Фиделя Кастро.

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