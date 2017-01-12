Владивосток, 12 января, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Приморский край получит из федеральной казны свыше 300 миллионов рублей на повышение качества и комфорта городской среды. В общей сложности, по поручению президента РФ Владимира Путина, регионам на благоустройство городов направят 20 миллиардов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Personalguide.ru Владивосток

Читайте также: Странная сделка: «Стрелка» получила монополию на благоустройство городов

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год обойдётся Приморскому краю в 380 миллионов рублей, 300 миллионов выделяет государство, ещё 80 миллионов рулей — региональные средства.

По словам и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Елены Пархоменко, в реализации проекта могут принять участие населённые пункты, где проживает не менее 1 тысячи человек, в том числе и моногорода. Ожидается, что будут благоустроены дворовые территории, площади, набережные, скверы.

Губернатор Владимир Миклушевский уже заявил, что приморцы лично смогут отобрать проекты благоустройства территорий.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания», — говорится в сообщении главы Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года министр строительства ЖКХ Михаил Мень заявил, что к 2018 году в России разработают стандарты благоустройства и развития городской среды. Новые правила должны стать обязательными для всех российских городов. Известно также, что контракт на разработку перечня стандартов благоустройства получило консалтинговое бюро «Стрелка», стоимость работы оценена в 3,8 миллиарда рублей.

В 2015 году консалтинговое бюро «Стрелка» уже попадало под внимание активистов ОНФ, тогда они подвергли сомнению прозрачность сделки между компанией и правительством Москвы на разработку концепции и стандартов благоустройства объектов инфраструктуры отдыха столицы. Якобы конкурс был проведён таким образом, что выиграть могла только «Стрелка», да и стоимость работ была завышена.