Нью-Йорк, США, 12 января, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США в результате сегодняшних торгов выросли, но пока незначительно, передает Associated Press 12 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовый рынок

Главными «неудачниками» торгов стали фармацевтические компании — на стоимость акций повлияли озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом планы по изменению законодательства в сфере регулирования производства лекарственных средств. Однако рынок «вытянули» энергетические компании и девелоперы.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 98,75 пункта (0,5%), до 19 954,28 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 6,42 пункта (0,3%), до 2275,32 пункта. Nasdaq вырос на 11,83 пункта (0,2%), до 5563,65 пункта.

«Композитный» индекс Nasdaq демонстрирует стабильный рост с самого начала года, однако два других основных индекса все это время «колебались», и только сегодня показали одновременный рост. Трейдеры надеются, что это знаменует собой выход рынка из новогодней «спячки» и продолжение роста.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Нового года рост фондового рынка США, который, почти без перебоев, продолжался с начала ноября, прекратился: инвесторы посчитали необходимым зафиксировать прибыли от «рекордного» года, в ходе которого был побит 100-летний максимум индекса Dow Jones в 19 000 пунктов, рост индекса Индекс S&P 500 составил 10%, а Nasdaq — 8,6%.