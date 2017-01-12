Москва, 12 января, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Впервые в мировой практике сложилась ситуация, когда избранный президент страны становится объектом критики со стороны всех СМИ, собственных спецслужб. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя сообщение журналистов CNN о том, что у российских властей есть компромат на Дональда Трампа.

Matt H. Wade Белый дом США

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«С одной стороны, действительно Трамп, наверно, самый необычный президент США, потому что это президент, который стал главой государства, вопреки мнению истеблишмента. Это не только вопреки Обаме, вопреки демократической партии, но и вопреки всей элите американской. И вот все они сейчас пытаются как можно сильнее осложнить его жизнь. Эта ситуация беспрецедентна в истории Америки, в истории любой демократической страны, где избирают президента», — обозначил спикер.

По мнению Никонова, это означает, что антироссийская кампания продолжается, и она будет осложнять отношения между Россией и США. Если Трамп захочет стартовать с чистого листа, то его попросту уже нет.

«Это колоссальный комплимент не только нашим спецслужбам, но и России как государству. Потому что если год назад мы были разорваны в клочья, то сейчас выясняется, что мы выбираем президента в США, — добавил депутат Госдумы РФ. — Этим можно запугать часть американских обывателей, хотя понятно, что значительная часть американцев просто не верит собственным СМИ. Этим можно запугать и европейцев, которые живут в том же информационном пространстве, но для всего остального мира однозначно это свидетельство величия России, её растущей глобальной роли. И на этом фоне выступление Барака Обамы, его прощальная речь — детский лепет. Америка во всей этой ситуации производит очень жалкое впечатление».