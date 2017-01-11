Нью-Йорк, США, 12 января, 2017, 01:48 — ИА Регнум. В США совершил аварийную посадку вертолёт с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передаёт телеканал ABC.

Wikivisually.com Аэропорт Стюарт

По свидетельствам очевидцев, в момент приземления в аэропорту Стюарт машина была объята дымом. Других подробностей инцидента не приводится.

Сообщается, что Эндрю Куомо вместе со своими помощниками возвращался из столицы штата, горда Олбани, где выступал с речью перед законодательной ассамблеей штата. Никто из находившихся на борту не пострадал.