Париж, 12 января, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Франсуа Фийон, являющийся наиболее вероятным будущим президентом Франции, выступил с «антииммиграционной» речью — кандидат от партии правых и центристов выступил за введение квот для мигрантов и ужесточение миграционного законодательства, передает Reuters 12 января.

European People's Party Франсуа Фийон

«У нас есть шесть миллионов безработных и почти девять миллионов малообеспеченных граждан. Иммиграция должна надежно контролироваться и может быть сведена к абсолютному минимуму», — заявил Фийон на митинге своих сторонников в Ницце.

При этом Фийон считает, что для контроля миграции возможны даже такие радикальные меры, как изменение французской конституции.

«Франция является щедрой и открытой. Но наша страна — не «мозаика» и не территория без ограничений, — пояснил кандидат в президенты. — Мы одна нация, и мы имеем право выбирать, кто может присоединиться к нам, и имеем право проверять, что иностранцы приняли наши правила и обычаи».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон, который считается «другом Путина» и выступает за отмену санкций против России, в ноябре одержал победу на праймериз правых и консерваторов, став кандидатом от партии на будущих президентских выборах в апреле 2017 года. По опросам, главным противником Фийона станет кандидат от националистического «Правого фронта» Марин Ле Пен, чье отношение к вопросу миграции является еще более радикальным.

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