Мосул, Ирак, 12 января, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы армии Ирака за несколько дней освободили три района северо-восточного Мосула — Садик, Хадба и район 7-го Ниссана, передает Reuters 12 января.

Islam-today.ru Иракские женщины любуются рекой Тигр

Восточные районы города продолжают зачищаться от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в данный момент бои происходят возле реки Тигр, разделяющей город на две части.

«Операции продолжаются, (восток города — прим. ИА REGNUM ) будет освобожден в самое ближайшее время, если позволит Аллах», — сообщил журналистам генерал-лейтенант Абдель Вахаб аль-Саади, командующий наступающими частями иракской армии.

В формально освобожденных районах также пока неспокойно — за минувшие сутки армия несколько раз столкнулась с контратаками исламистов, в том числе с крупным наступлением в районе Университета Мосула. Кроме того, военные подвергаются атакам смертников.

Тем не менее, антитеррористическая коалиция действительно достигла значительных успехов за последние дни наступления.

По информации ООН, в освобожденных районах Мосула находится около 400 тыс. человек, теперь все они могут покинуть город и получить гуманитарную помощь — в остальных частях города, удерживаемых террористами, у мирных жителей, как правило, нет этой возможности.