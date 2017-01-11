Грозный, 12 января, 2017, 00:40 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни вечером 11 января были ликвидированы четверо боевиков, погиб один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

Минобороны России Подразделения антитеррора ВС России

По его словам, некоторое время назад правоохранительными органами республики была получена информация о том, что «близкий родственник уничтоженного в 2006 году главаря террористов Исы Мускиева получил из-за границы приказ начать активные действия по созданию сети боевиков».

«В результате тщательно подготовленной и проведённой в условиях повышенной секретности оперативной работы удалось раскрыть всю преступную сеть, установить главарей, узнать личности пособников, выявить места хранения оружия, боеприпасов, мин, взрывчатых веществ. В назначенный час одновременно в нескольких населённых пунктах произведены задержания десятков бандитов и их сообщников», — сообщил Кадыров.

Вечером 11 января в ходе спецоперации оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены четверо боевиков, один из группы был взят живым, а ещё одному удалось скрыться.

«Место его предполагаемого задержания полностью блокировано. На рассвете участники операции перейдут к активным действиям. Уверен, что бандит будет задержан или нейтрализован. К сожалению в ходе спецоперации геройски погиб один из наших боевых товарищей», — сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, никто из числа местных жителей не пострадал, разрушений нет. Обстановка в Курчалоевском районе спокойная.