Вашингтон, 12 января, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон готов поддержать поставки Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. Об этом он заявил 11 января в ходе слушаний в Сенате по поводу его кандидатуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

«Я надеюсь, что перемирие сработает, но без него нам важно оказать Украине всю необходимую поддержку», — сказал Тиллерсон.

Он добавил, что, «безусловно, поддержал бы» поставки Украине летального оружия, однако этот вопрос «должен обсуждаться Советом национальной безопасности с привлечением других ведомств».

Напомним, ранее Рекс Тилларсон назвал условие, при котором Вашингтон признает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, для этого должно быть выработано широкое соглашение, которое удовлетворяло бы украинский народ.