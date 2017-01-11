Рупольдинг, Германия, 11 января, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Мужская сборная Российской Федерации по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в германском городе Рупольдинг.

Rusbiathlon.ru Сборная России по биатлону

В состав сборной входят биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Примечательно, что российские биатлонисты на первых трёх этапах эстафеты показывали очень хороший результат, однако, на последнем этапе Антона Бибикова обошел норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который принес своей команде золотую медаль. Третье место заняла команда Германии.