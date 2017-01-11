Вашингтон, 11 января, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что нет никакой «кнопки перезагрузки» отношений с Россией. Такое заявление он сделал сегодня, 11 января, на своей первой пресс-конференции в качестве президента США.

ИА REGNUM США — Россия

«Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет. Я надеюсь, что поладим, может, нет, это тоже возможно», — сказал Трамп. Он также выразил мнение, что Россия будет уважать США гораздо больше, чем при предыдущих администрациях.

Напомним, термин «перезагрузка» в российско-американских отношениях ввела Хиллари Клинтон, когда стала государственным секретарем США. Тогда, в 2009 году, на своей первой встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Хиллари подарила ему символическую кнопку. Она заявила, что на кнопке написано «перезагрузка», и это как бы символ обновления российско-американских отношений.

Лавров, однако, обратил внимание Клинтон на то, что на кнопке написано вовсе не «перезагрузка», а «перегрузка». «Вы ошиблись, — сказал Лавров госсекретарю США. — Здесь надо было написать «перезагрузка», а вы использовали совсем другое слово».

Клинтон рассмеялась и пообещала, что постарается не допустить «перегрузки» в российско-американских отношениях. Но именно это она и сделала, развязав кровавую бойню «арабской весны».