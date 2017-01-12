Ставрополь, 12 января, 2017, 07:40 — ИА Регнум.



К. Гуральчук. Два чиновника (фрагмент)

В Ставропольском крае экспорт зерна в 2016 году сократился на 1 млн тонн по сравнению с 2015 годом и составил около 3,5 млн тонн. Выращенный на Ставрополье хлеб будут есть жители Азербайджана, Армении, Грузии, Австрии, Латвии, Бельгии и Ирана.

Как сообщили ИА REGNUM в Минсельхозе региона, такие данные озвучены территориальным управлением Россельхознадзора. За весь минувший год на прямой экспорт ушло порядка 600 тыс. тонн зерна.

Почти 2,9 млн тонн ставропольского зерна было направлено на внутрироссийские перевозки с последующим экспортом. Это зерно было отгружено в порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Республики Дагестан.

Еще 180,8 тыс. тонн зерна Ставрополья ушло в российские регионы на переработку, кормовые и другие цели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Ставропольский край собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — 10,3 миллиона тонн, значительная часть которого идет на экспорт.

Ранее Минсельхоз региона сообщал, что по итогам периода с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года из Ставропольского края на экспорт было отправлено 1 миллион 5 тысяч тонн зерна. Это 2,7% от общероссийского объема экспорта.