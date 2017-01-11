Вашингтон, 11 января, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Кандидат на пост государственного секретаря США, бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон назвал условия, при которых США признают воссоединение Крыма с Россией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 11 января, на слушаниях в сенате Конгресса США по поводу его кандидатуры на пост госсекретаря.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

Тиллерсон заявил, что единственным способом, посредством которого признание воссоединения Крыма с Россией может произойти, является выработка широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ. «В отсутствие этого мы никогда не признаем воссоединение Крыма с Россией», — подчеркнул Тиллерсон.

На этих же слушаниях Тиллерсон заявил, что воссоединение Крыма с Россией было незаконным, и признал, что от соперничества России и США нужно переходить к сотрудничеству.