Брюссель, 11 января, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Бельгийская полиция во время обыска дома в Брюсселе задержала двух человек, причастных к террористическим актам в Париже 2015 года, в ходе которых погибло 130 человек, заявила федеральная прокуратура, сообщает 11 января Reuters.

Maya-Anaïs Yataghène Свечи и цветы на площади Республики в Париже в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года

В ближайшие часы суд примет решение о возбуждении уголовного дела, говорится в заявлении.

Напомним, многие участники террористического акта 13 ноября 2015 года в Париже проживали в Брюсселе, где по горячим следам проводилась крупная спецоперация после теракта в Париже. Данные теракты стали крупнейшими за всю послевоенную историю Франции.