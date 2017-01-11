Вена, 11 января, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Руководитель Австрийской Народной партии в коалиционном правительстве призвал к дальнейшему ограничению числа лиц, имеющих право на получение убежища, объясняя это желанием сократить преступность в стране, сообщает 11 января Reuters.

Мигранты

Правительство уже вводило подобные ограничения в январе 2016 года, так как 90 000 мигрантов, въехавших в страну в 2015 году составляли более 1% от населения Австрии, такое количество мигрантов сложно было обустроить.

В этом году лимит составляет 35 000 человек.

«Мы хотим вдвое сократить данную квоту, чтобы она не превышала 17 000 человек», — заявил глава Австрийской Народной партии Рейнхольд Миттерленер, вице-канцлер Австрии.

Миттерлернер сказал, что интеграция мигрантов происходит очень тяжело. Кроме того, в Австрии вырос уровень преступности, в частности, сексуальные насилия.

Несмотря на то что правозащитники отрицают связь между ростом числа мигрантов и количеством преступлений на сексуальной почве, данные статистики министерства внутренних дел говорят об обратном: в 2015 году было зафиксировано 39 изнасилований с участием мигрантов, в 2016 уже 91.

Напомним, миграционный вопрос является одним из актуальных в повестке дня Западной Европы, рост миграционных потоков, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке, вызывает беспокойство у европейцев за свою безопасность.