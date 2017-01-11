Вашингтон, 11 января, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Кандидат на пост государственного секретаря США, бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон считает, что американский ответ на воссоединение Крыма с Россией должен был быть более жестким. Такое заявление Тиллерсон сделал в ходе слушаний в сенате Конгресса США по поводу его кандидатуры на пост госсекретаря сегодня, 11 января.

Виды на Крым. Советский плакат

«Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», — прямо сказал Тиллерсон. Он подчеркнул, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению кандидата на пост американского госсекретаря, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории».

Также Тиллерсон рекомендовал Украине поставить все свои вооруженные силы на восточной границе, предоставив им «оборонительное оружие», необходимое для того, чтобы «защитить себя».

При этом Тиллерсон заявил, что украинский кризис и охлаждение отношений между Россией и Западом были спровоцированы слабой внешней политикой США. По его мнению, апатия Вашингтона и отсутствие быстрого уверенного отпора «подало Кремлю неправильный сигнал».