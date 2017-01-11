Астрахань, 12 января, 2017, 00:53 — ИА Регнум. В Астраханской области заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 12 января, в первую неделю наступившего года в медицинские организации с признаками острой респираторной вирусной инфекции обратились 4302 человека.

Татьяна Лившиц. На ночном дежурстве (фрагмент). 1975

Из них 843 человека или 19,5% от общего числа обратившихся заболевших были госпитализированы в инфекционные отделения и стационары.

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По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась. В целом по совокупному населению области на 27,7%. Значительнее всего сокращение числа заболевших отмечено среди школьников до 14 лет — на 51,5% и дошкольников — на 30,4%. Среди детей от 15 лет и старше этот показатель снизился на 27,9%. В Астрахани заболеваемость снизилась на 33,5%.

При этом, несмотря на снижение недельных показателей, в регионе эпидпорог остается превышен на 6,3%. Превышение эпидемических порогов отмечено в детской возрастной группе 3−6 лет на 8,1%.

В Астрахани в целом эпидпорог не превышает расчетный уровень. Однако этот показатель выше нормы на 4,1% в возрастной группе 7−14 лет.

На территории региона, по данным лабораторных наблюдений, циркулируют вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, аденовирусы, риновирусы.

На карантин на сегодняшний день не закрыто ни одно образовательное учреждение. Все школы работают в обычном режиме.