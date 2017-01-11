Вашингтон, 11 января, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если у него не получится наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, то он будет с ним жестче, чем могла бы быть Хиллари Клинтон. Об этом Трамп заявил сегодня, 11 января, на своей первой пресс-конференции в качестве президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не знаю, удастся ли мне наладить отношения с Путиным. Может, не удастся. Но если нет, то как вы думаете, могла ли бы Хиллари быть жестче с Путиным, чем я? Я буду жестче», — сказал Трамп.

Также избранный президент отметил, что если Путину нравится Трамп, то это явное преимущество американской стороны на предстоящих переговорах.

Что касается якобы существующего у Кремля компромата на Трампа, то избранный президент отверг любые инсинуации на эту тему. «У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией», — сказал Трамп.