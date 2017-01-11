Каир, 11 января, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Египетский суд одобрил заморозку активов трех правозащитников, сообщает 11 января Reuters.

thierry ehrmann Мухаммед Мурси

Для заморозки активов необходимо подтверждение суда.

Египетские правозащитники говорят, что сталкиваются с худшими гонениями в своей истории, которые являются частью еще более масштабной программы по преодолению последствий переворота 2011 года, в результате которого был свергнут президент Хосни Мубарак.

«Они заморозили мои активы, это впервые в истории организации, защищающей права женщин», — Мозн Хасан (Mozn Hassan), директор центра феминистских исследований.

Официальные лица никак не комментируют данный факт.

Напомним, в 2011 году в Египте, как и во многих других странах региона Ближнего Востока и Северной Африки, началась т.н. «Арабская весна», в ходе которой был свергнут президент Египта Хосни Мубарак и к власти пришла исламистская группировка «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, 3 июля 2013 года военные организовали контрпереворот, и к власти пришел действующий президент Мухаммед Ас-Сиси.