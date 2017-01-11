Москва, 11 января, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Возможной причиной падения космического грузового корабля «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года мог стать производственный дефект. Результаты работы специалистов были озвучены на заседании аварийной комиссии Роскосмоса, которой руководил гендиректор корпорации Игорь Комаров, рассматривались 11 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса.

NASA Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04»

1 декабря при запуске ТГК «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. Была создана аварийная комиссия для расследования причин аварии. Обломки корабля упали в Туве.

Согласно выводам членов аварийной комиссии, наиболее вероятной причиной аварии является вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя из-за воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 в результате возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя.

Причиной возгорания насоса окислителя, как считают специалисты, могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса или возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 — несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора.

Дефект имеет производственный характер и вскрылся он только в процессе полета.

«В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05», — сообщается в релизе.

Двигатель 11Д55 (РД-0110) разработан в Воронеже, Конструкторским бюро химавтоматики (КБХА). Собирается двигатель также в Воронеже — на механическом заводе (входит в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева).

После аварии 1 декабря было принято решение о переносе запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-05» с космодрома «Байконур» — со 2 на 21 февраля.