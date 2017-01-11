Вашингтон, 11 января, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Кандидат на пост государственного секретаря США, бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон считает, что введение санкций против России из-за хакерских атак было «обоснованным допущением». Такое заявление Тиллерсон сделал сегодня, 11 января, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

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Отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях, Тиллерсон напомнил, что пока не имеет допуска к работе с секретной информацией и, соответственно, не может судить о секретных выводах разведки США.

В ходе слушаний Тиллерсона стали засыпать настойчивыми вопросами действительно ли, согласно его личному опыту, в России немного делается без согласия высшего руководства. Бизнесмен в конце концов ответил: «Это обоснованное допущение».

Кроме того, законодатели спросили Тиллерсона, следует ли сохранять старые и вводить новые санкции против России из-за хакерских атак, на что он ответил, что ему потребуется дополнительно изучить конкретные меры.