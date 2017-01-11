Рязань, 11 января, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Пауза, возникшая в информационной сфере вокруг конфликта, связанного с намерением рязанских властей снести «Дом Циолковского» по ул. Вознесенской, д. 40 в Рязани, как и предчувствовалось, оказалась затишьем перед бурей. Противостоящие стороны, судя по всему, приготовили свои планы для продолжения схватки за историческое наследие Рязанщины. И если общественность стремится сохранить архитектурную память города (об этом чуть позже), то со стороны чиновничества явно проявилось намерение одним махом стереть с лица Рязани не только «Дом Циолковского» на Вознесенской, но и десятки других исторических зданий.

Кукрыниксы. История одного города

Накануне новогодних праздников был опубликован разработанный в 2016 г. новый Проект зон охраны Объектов Культурного Наследия г. Рязани. Проекту присовокупили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В настоящее время Проект размещен с 23.12 2016 г. для «общественного обсуждения» на сайте Государственной инспекции по охране ОКН Рязанской области. Привлекает внимание интересный факт. Более 30 зданий, ранее числившихся объектами культурного наследия и охранявшихся от варварства застройщиков и их лоббистов, теперь таковыми не числятся.

В частности исключён из числа охраняемых дом Циолковского на ул. Садовой 7. Теперь любой застройщик может за толику малую купить право совершенно очистить это место от имени русского гения. А ведь даже утраченный памятник, пока есть земля, на которой он стоял, возможно восстановить по чертежам и рисункам, как это было сделано с домом Есенина в Константиново после пожара. Но дом Циолковского, утраченный из-за головотяпства чиновников и жадности вороватых дельцов, теперь никто восстанавливать не хочет. Кроме рязанского народа, чьё чаяние представляют активисты-градозащитники.

Пояснение к чертежам. Сначала чертеж зон охраны 2016 г. Памятники, предлагаемые к постановке под охрану новоиспечённым перечнем обведены красным цветом. Дома 7 на Садовой среди них нет.

План+ОКН+2016

Теперь рассмотрим проект зон охраны, разработанный в 2008 г. институтом ГИПРОГОР г. Москва (отвергнутый чиновниками Рязани, на ветер выброшено 2 млн р. бюджетных денег) — дом 7 на Садовой обведён красным цветом и обозначен Ц2. Слева от дома 7 фиолетовым цветом обведен дом 9 с резьбой, рекомендуемый к постановке на охрану. Желтым цветом отмечены здания представляющие историко-культурную ценность как элементы сохранившейся градостроительной среды русского города. В том числе здание по ул. Вознесенской, д. 40. Оно выделено зелёным цветом и обозначено Ц1. Обозначение Ц3 относится к «Дому матери Циолковского» по адресу: ул. Урицкого, д. 51 (53), до сих пор не имеющему охранного статуса. На плане это здание также выделено зелёным цветом.

План+ОКН+2008

Немало других домов, из выкинутых с охраны, также связаны со славными именами русских и советских деятелей, прославивших Отечество, которые чиновные захватчики хотят предать забвению. Обращает на себя внимание спешка в осуществлении массового кощунства. Выкинутые из-под охраны дома никто пока официально, постановлением органов государственной власти, с охраны не снимал, иными словами речь идёт фактически о прямом нарушении закона. Ведь законодательная инициатива, предложенная на совете глав законодательных собраний регионов Центральной России о снятии с охраны архитектурных памятников регионального и местного значения ещё не обрела силу федерального закона. Чиновные деятели явно забегают вперёд своих желаний, воплощая в факт неслучившееся. Видимо, времени на все эти действия у них осталось минимум миниморум.

Особенно настораживает эта нахрапистость накануне 160-летия Циолковского, да и накануне 100-летия Великого Октября. На чем строится расчёт? На разогреве недовольства накануне президентских выборов? Ведь абсолютно понятно, что простые рязанцы терпеть подобное самоуправство чиновничьей братии не будут. Для чего же провоцировать протестные настроения? Понимаем, что есть те, кто заинтересован в высвобождении площадей под новую застройку в центре полумиллионного города, но только ли меркантильный интерес просматривается в этих действиях?

На что же надеются варвары-бюрократы? Полагают ли они, что смогут после свершённого спокойно проживать в Рязани и России с этаким клеймом на биографии? Не думаем, что забудется кощунство, если будет разрушен весь исторический облик города.

Что касается защитников «Дома Циолковского», то с их слов на ближайшее время намечен ряд мероприятий, раскрывать содержание которых они сочли пока преждевременным. Кроме того, были подготовлены предложения по созданию единого рязанского мемориально-просветительского комплекса К.Э. Циолковского, в котором могли бы быть задействованы как вышеназванные здания в самом городе Рязани, так и могущий получить новый импульс к развитию Музей К.Э. Циолковского на родине гения в с. Ижевское. По словам общественников, в ближайшее время эти предложения будут предоставлены на суд общественности и специалистов.