Вашингтон, 11 января, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Рекс Тиллерсон кандидат на пост государственного секретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, пока США не наладят новые отношения с Россией, сообщает 11 декабря Reuters.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

«Я хотел бы оставить все, как есть», — заявил Теллерсон во время сенатских слушаний, отвечая на вопрос о целесообразности снятия с России санкций.

Напомним, на этой неделе в Сенате пройдут слушания относительно кандидатур на министерские посты в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Для утверждения кандидатов, необходимо набрать большинство голосов сенаторов. В настоящее время Сенат представлен 52 республиканцами от общего количества в 100 мест.