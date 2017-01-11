Москва, 12 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, состоится встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом, сообщает ИА REGNUM . Предполагается, что участники встречи обсудят вопросы участия России в ПАСЕ, а также изменения в регламент Ассамблеи.

Artis Rams ПАСЕ

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.

Вопрос участия России в ПАСЕ — вопрос к ПАСЕ

Россия считает недопустимым лишение любой делегации права голоса в ПАСЕ. «Такое решение противоречит сути парламентаризма как такового. Противоречит самой идее общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные позиции стран-участниц», — отметил Володин ранее.

По его словам, «вопрос участия делегации России в ПАСЕ — это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент». «Пока он не будет изменен, и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла», — заявил спикер Госдумы.

Ранее Володин предостерегал от завышенных ожиданий от этой встречи с Аграмунтом. «Надеяться на то, что эти проблемы в одночасье снимутся, — наверное, будет неправильно», — сказал он.

«Движение к здравому смыслу уже идет»

Россия не отказывается от работы с ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Мы сотрудничество никогда окончательно не прекращали и продолжали вести его со всеми пятью политическими группами ПАСЕ, а также со многими страновыми делегациями в Ассамблее», — отметил депутат. Он напомнил, что в сентябре 2016 года состоялся визит президентского комитета ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом в Москву.

«Накануне вечером он прибыл в Россию вновь, нисколько не побоявшись возможности непереизбрания на второй срок, которым ему угрожала, в частности, украинская делегация в ПАСЕ. Глава ассамблеи выступает за конструктивный диалог с Россией и Федеральным Собранием РФ», — указал Слуцкий.

«Мы будем продолжать это сотрудничество. Если от политических групп поступят приглашения в адрес представителей РФ к участию в мероприятиях, в том числе в Страсбурге, мы будем рассматривать», — сообщил глава комитета, отметив, что это касается возможных парламентских слушаний и дискуссий на площадке и под эгидой ПАСЕ, где будет затрагиваться та или иная проблематика, прямо или косвенно связанная с интересами России.

«Будем принимать у себя и руководителей политических групп, и отдельных парламентариев членов национальных делегаций ПАСЕ, если они будут изъявлять такое желание. А такое желание изъявляют многие», — говорит парламентарий.

«Думаю, что наше неучастие в пленарных заседаниях и в работе комиссий ПАСЕ не будет означать полного и тотального разрыва отношений. Уверен, что позиции в Страсбурге относительно России будут медленно, но верно сдвигаться в сторону здравого смысла. И это движение уже идет», — заключил Слуцкий.