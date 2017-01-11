Юргамыш, Курганская область, 11 января, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Жительница Курганской области подозревается в убийстве младенца девяти дней от роду. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Детская бутылка

По данным следствия, 31 декабря 2016 года в медицинском учреждении 25-летняя женщина родила ребенка и впоследствии была выписана с новорожденным домой. В ночь на 9 января текущего года подозреваемая, находясь в своем доме в поселке Юргамыш, совершила убийство младенца, закрыв ему дыхательные пути. Затем она обратилась в полицию и написала явку с повинной.

Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Отметим, что в Зауралье детоубийством грешат в основе своей жительницы сельских территорий, сообщают в СКР по Курганской области. В августе прошлого года в селе Баярак Белозерского района 30-летняя женщина, проживающая со своим сожителем, утром, чтобы успокоить плачущего новорожденного ребенка, нанесла ему по голове несколько ударов ладонью. Малыш скончался еще до приезда скорой помощи. Возбужденно уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В прошлом году была осуждена на 9 лет колонии общего режима жительница Частоозерского района, до смерти избившая свою новорожденную дочь.