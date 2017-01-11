Великий Новгород, 11 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум. В мэрии Великого Новгорода подготовлен проект решения о приватизации части острова Липно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэра города Юрия Бобрышева, вопрос обсуждался сегодня, 11 января, на заседании коллегии администрации областного центра.

Konstantin hramov Церковь Николы на Липне

Мэр предложил рассмотреть вариант передачи острова в собственность Новгородской области на возмездной основе. Предполагается, что вырученные средства будут направлены на выкуп части автомобильной дороги, ведущей к Ледовому дворцу в Великом Новгороде, который принадлежит предпринимателю Льву Старостину. Отмечается, что бизнесмен оценивает сделку в сумму около 6 млн рублей.

Остров предполагается продать за 5 млн рублей, а ещё один млн рублей выручить от продажи нежилой постройки в Великом Новгороде.

Напомним, что в 2012 году предприниматель из-за недоговорённости с властями перекрывал для горожан подъезд к Ледовому дворцу. С бизнесменом заключали договор сервитута на право бесплатного пользования проездом.

Остров Липно, расположенный в 9 км от Великого Новгорода в дельте реки Мсты, известен тем, что на нём построен знаменитый храм XIII века — церковь Николы на Липне, который осенью 2016 года посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Олег Поздняков отметил, что в прошлом году из регионального правительства поступило предложение безвозмездно передать остров в собственность области, но это не устраивает власти муниципалитета. Ранее, ещё при прежних градоначальниках, власти предпринимали попытки продать остров, но приобрести его желающих не нашлось.