Багдад, 11 января, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Иракские войска добились новых успехов против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточном Мосуле и вступили в борьбу с боевиками недалеко от реки Тигр, стремясь закрепить недавний успех, сообщает 11 января Reuters.

ВС Ирака

Река Тигр разделяет город на две части. Западная часть города по-прежнему полностью удерживается террористами. Прежде чем начать освобождать западный Мосул, необходимо полностью взять под контроль восточную часть города.

Напомним, иракские войска за последнее время захватили ряд районов города, выйдя к реке Тигр, в руках правительственных войск находится более 80% восточной части Мосула. Полное освобождение города, являющегося последним крупным оплотом террористов в Ираке, вероятнее всего, положит конец «Исламскому государству» в этой стране.