Нерехта, Костромская область, 11 января, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В Костромской области продолжает работу Нерехтский Центр спортивной подготовки «Георгий Победоносец», информация о ликвидации которого появилась в конце 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ, помещение центра было передано в собственность некоммерческой организации в рамках концессионного соглашения, однако потом его решили вернуть муниципалитету.

Эмблема Центра спортивной подготовки «Георгий Победоносец», г. Нерехта

Выяснилось, что разговоры и слухи о ликвидации центра появились из-за долгов за коммунальные услуги, которые составляют 400 тысяч рублей. Руководитель регионального отделения партии Валерий Ижицкий 11 января встретился с главой Нерехты Виктором Одиноковым, директором «Георгия Победоносца» Александром Колдоркиным и представителями попечительского совета. Стороны договорились, что для оплаты долга Центру будет предоставлена рассрочка. Виктор Одиноков при этом отметил, что заинтересован в активном занятии нерехтчан и особенно детей в спортивных секциях. Он также планирует в ближайшее время побывать в «Георгии Победоносце», ближе познакомиться с его работой.

По данным пресс-службы партии, спортивный центр начал действовать в марте 2015 года. Сейчас там проводят подготовку по 15 видам спорта: единоборства, стрельба, фехтование, гимнастика, туризм. Тренировки в зале проходят 4−5 раз в день, 6 дней в неделю, каждое воскресенье организуются соревнования или массовые мероприятия. Спортивный центр работает во время всех школьных каникул. С мая 2015 по декабрь 2016 года в «Георгии Победоносце» было проведено 42 турнира по различным видам спорта, в которых приняли участие 1806 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один скандал вокруг закрытия важного социального объекта разгорелся в конце 2016 года в городе Буй — там хотят ликвидировать колледж искусств. Департамент культуры выдвинул колледжу ряд претензий: в нем не выполняются плановые показатели набора учеников, нарушается расписание, сотрудники получают необоснованные стимулирующие выплаты, а бухгалтерские документы не соответствуют требованиям. При этом в колледже признают, что «переплачивали» преподавателям — из-за того, что до Буя просто не дошли документы из областного центра. Учащимся колледжа придется искать другие учебные заведения — например, в областном центре, что по карману далеко не всем родителям. В защиту колледжа уже прошел один митинг, и была опубликована петиция, собравшая более 900 подписей.